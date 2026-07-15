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ஜப்பானில் தோல்வியடைந்த துரந்தர் திரைப்படம்?

ஜப்பானில் வெளியான துரந்தர் குறித்து...

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துரந்தர் போஸ்டர் - X | Jio Studios

Updated On :15 ஜூலை 2026, 1:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரன்வீர் சிங்கின் துரந்தர் திரைப்படம் ஜப்பானில் எதிர்பார்த்த வரவேற்பைப் பெறவில்லை.

ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உருவான துரந்தர் - 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் கடந்த மார்ச் 19 அன்று தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இப்படத்தின் முதல் பாகம் ஹிந்தி மொழியில் மட்டும் வெளியாகி ரூ.1,300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இதன் இரண்டாம் பாகம் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகி 2,000 கோடி வசூலைத் தொட்டது.

தொடர்ந்து, ஜூலை 10 ஆம் தேதி ஜப்பானில் 80 திரையரங்குகளில் துரந்தர் வெளியானது. ஆனால், இப்படத்துடன் ரசிகர்களால் ஒன்ற முடியாததால் டிக்கெட் விற்பனையில் மந்தம் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

இதன் காரணமாக, ஜப்பானில் துரந்தர் தோல்விப்படமாகலாம் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜப்பானில் இந்திய திரைப்படங்களான இயக்குநர் ராஜமௌலியின் ஆர்ஆர்ஆர் ரூ. 140 கோடி, நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் முத்து திரைப்படம் ரூ. 23 கோடி, பாகுபலி ரூ. 17 கோடி வசூலித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Actor Ranveer Singh's film Durandhar did not receive the expected reception in Japan.

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