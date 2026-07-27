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நடிகரான இயக்குநர் - பியார் பிரேம கல்யாணம் வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகரான இயக்குநர் இளன்...

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Updated On :27 ஜூலை 2026, 3:47 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் இளன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகவும் திரைப்படத்திற்கு பியார் பிரேம கல்யாணம் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழில், பியார் பிரேம காதல் மற்றும் ஸ்டார் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி கவனம் பெற்றவர் இளன். ஸ்டார் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வணிக ரீதியாக வெற்றிப்படமானது.

தொடர்ந்து, இளன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படத்தின் பணிகளை மேற்கொண்டார்.

தற்போது, பியார் பிரேம கல்யாணம் எனப் பெயரிடப்பட்ட இப்படம் ஆக. 21 ஆம் தேதி நேரடியாக நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், நாயகியாக நடிகை சான்வி மேக்னா நடிக்க, யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

The film marking director Elan's debut as a lead actor has been titled Pyaar Prema Kaadhal.

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