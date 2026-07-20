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செய்திகள்

நடிகர் ஜீவா நடிக்கும் தகப்பன்! படப்பிடிப்பு தொடக்கம்!

நடிகர் ஜீவாவின் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளது...

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தகப்பன் குழுவினர்.

Updated On :20 ஜூலை 2026, 5:54 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ஜீவா நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்திற்குத் தகப்பன் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் ஜீவாவுக்கு பிளாக், தலைவர் தம்பி தலைமையில் ஆகிய படங்கள் வெற்றிப்படமாக அமைந்ததால் இழந்த தன் மார்க்கெட்டை மீண்டும் பிடிக்க நல்ல கதையம்சமுள்ள படங்களைத் தேர்தெடுப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.

வித்தியாசமான கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து நடிப்பவர் என்பதால் ஜீவாவின் படங்களின் மீது எதிர்பார்ப்பும் இருக்கும். தற்போது, கிடா படத்தின் இயக்குநர் ரா. வெங்கட் இயக்கத்தில் மதுரையைப் பின்னணியாகக் கொண்ட கதையில் நடிக்கவுள்ளார்.

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இதனை, மாமன், கருடன் ஆகிய வெற்றிப்படங்களைத் தயாரித்த லார்க் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிக்கிறது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மதுரையில் தொடங்கியுள்ளது. படத்திற்கு, தகப்பன் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

The new film starring actor Jiiva has been titled 'Thagappan'.

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