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தனுஷ் வெளியிட்ட பதிவினால் குழப்பம்..! எந்தப் படத்தின் அப்டேட் இது?

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படம் குறித்து...

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தனுஷ் - சாய் அபயங்கர். - படங்கள்: எக்ஸ் / சாய் அபயங்கர்.

Updated On :7 ஜூலை 2026, 8:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தின் அப்டேட் ஜூலை 10ஆம் தேதி வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் தற்போது அவரது 55-ஆவது படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதனை இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்குகிறார்.

இந்தப் படத்தை தனுஷின் வுன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்தப் படத்துக்கு ஓம் எனவும் சமீபத்தில் பெயரிட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், தனுஷின் 56ஆவது படம் குறித்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. சாய் அபயங்கர் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைக்கிறார் என அவரது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.

இது ஓம் திரைப்படத்தின் அப்டேட்டா அல்லது இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய படத்தின் அப்டேட்டா என்பது குழப்பத்தில் இருக்கிறது.

வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் அறிவியல் புனைவாக உருவாகும் இந்தப் படம் குறித்த மற்ற தகவல்கள் ஜூலை 10ஆம் நாள் அதிகாரபூர்வமாக வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடைசியாக தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான கர திரைப்படம் மிகவும் சுமாரான வரவேற்பைப் பெற்றது. தனுஷ் 55 படத்தின் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Summary

Confusion caused by Dhanush's post..! Which movie is this update for?

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