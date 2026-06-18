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தனுஷ் - 55 படத்தின் தலைப்பு அறிவிப்பு!

நடிகர் தனுஷின் 55 ஆவது படத்தின் டைட்டில் விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளனர்.

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ஓம் போஸ்டர் - யூடியூப்

Updated On :18 ஜூன் 2026, 7:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷின் 55 ஆவது படத்தின் டைட்டில் விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளனர்.

நடிகர் தனுஷின் 55 ஆவது படத்தை இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்குகிறார். இந்தப் படத்தை தனுஷின் வுன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்தப் படத்துக்கு ஓம் என பெயரிட்டுள்ளனர்.

மேலும், அக்டோபர் 16 ஆம் தேதியில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்றும் அறிவித்துள்ளனர்.

இந்தப் படத்தில் வில்லனாக நடிகர் மம்மூட்டியும் நாயகிகளாக நடிகைகள் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலாவும் நடிக்கின்றனர். மம்மூட்டி காவல்துறை அதிகாரியாக நடிக்கிறார். மேலும், சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார்.

Summary

OM: Title announcement of Dhanush's 55th film

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