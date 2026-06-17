Dinamani
தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று ரூ. 240 குறைவு!மெஸ்ஸி ஹாட்ரிக்... வெற்றியுடன் தொடங்கியது ஆர்ஜென்டீனா!புதுச்சேரி அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: மேலும் 3 அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு!இன்று தினமணி ‘மாணவா் மலா்’ அறிமுக விழா: அமைச்சா் விஸ்வநாதன் பங்கேற்பு எல் நினோ-வால் தமிழகத்துக்கு கடும் பாதிப்பு: மத்திய வேளாண் அமைச்சா் உ.பி., குஜராத் உள்பட 13 மாநிலங்களில் வருவாய் உபரி: சிஏஜி கச்சா எண்ணெய், எரிவாயு விலை: போருக்கு முந்தைய நிலையை எட்ட பல மாதங்கள் ஆகும்- நிபுணா்கள் தகவல் ஹைதராபாத் சாலைக்கு டிரம்ப் பெயா்! தெலங்கானா காங்கிரஸ் அரசு முடிவு மே மாதத்தில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 9.68%
/
செய்திகள்

மீண்டும் புதிய போஸ்டர்... தனுஷ் - 55 அப்டேட்!

தனுஷ் - 55 படம் குறித்து...

News image
Updated On :17 ஜூன் 2026, 9:28 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷின் 55-வது படத்தின் அப்டேட் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ், இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் தன்னுடைய 55-வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்தப் படத்தை தனுஷின் வுன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கிறது.

இதில் வில்லனாக நடிகர் மம்மூட்டியும் நாயகிகளாக நடிகைகள் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலாவும் நடிக்கின்றனர். மம்மூட்டி காவல்துறை அதிகாரியாக நடிக்கிறார்.

இந்தப் படத்தில் தனுஷ் உளவாளியாக நடித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. திரில்லர் கதையாக உருவாகும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது.

Story image

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு நாளை (ஜூன் 18) வெளியாகவுள்ளதால் அதற்கான புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். கண்ணாடி மணல் கடிகையில் சிவப்பு நிறத் துகள்களில் நாயகன் சிக்கியிருப்பது போன்ற இப்போஸ்டர் ஊகங்களை எழுப்பி வருகிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தனுஷ் பாடிய இதயம் முரளி வாம்மா பாடல்!

தனுஷ் பாடிய இதயம் முரளி வாம்மா பாடல்!

கவனம் பெறும் தனுஷ் - 55 தோற்றம்!

கவனம் பெறும் தனுஷ் - 55 தோற்றம்!

வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் தனுஷ்?

வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் தனுஷ்?

தனுஷ் - 55 வெளியீடு எப்போது?

தனுஷ் - 55 வெளியீடு எப்போது?

விடியோக்கள்

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI