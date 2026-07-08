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பணிந்தவரை விட்டு வைப்பான் பகைத்தவரை நட்டு வைப்பான்: தனுஷ்

நடிகர் தனுஷ் தனது புதிய படத்தின் அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளார்...

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தனுஷ் பட போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / தனுஷ்.

Updated On :8 ஜூலை 2026, 7:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷ் தனது புதிய படத்தின் அப்டேட்டை புதிய போஸ்டர், வசனத்துடன் வெளியிட்டு சுவாரசியத்தைக் கூட்டியுள்ளார்.

நடிகர் தனுஷ் கர திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தில் மம்மூட்டியும் இணைந்துள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

லப்பர் பந்து இயக்குநருடன் தனுஷ் நடிக்கவிருந்த படம் தாமதமாகும் எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார்.

நடிகர் தனுஷ் புதிய போஸ்டர் ஒன்றை நேற்றுப் பகிர்ந்திருந்தார். அதில், ஆங்கிலத்தில் D - V என்கிற சொற்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், ஜூலை 10 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படத்தை சத்ய ஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் நடிகர் தனுஷ் இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு கூட்டணியில் உருவாகும் படத்திற்கான மறைமுக அறிவிப்புதான் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், ”பணிந்தவரை விட்டு வைப்பான் பகைத்தவரை நட்டு வைப்பான்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார். இதிலும் டி - வி என்ற எழுத்துகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்தப் போஸ்டரின் வசனத்தை பலரும் கிண்டல் செய்து வருகிறார்கள்.

Summary

He spares those who submit but plants those who oppose him: Dhanush.

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