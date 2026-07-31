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சசிகுமாரின் வதந்தி - 2 டிரைலர்!

சசிகுமார் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள வதந்தி - 2 இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது...

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வதந்தி - 2 டிரைலரில் - யூடியூப்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 4:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சசிகுமார் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள “வதந்தி 2” இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

விக்ரம் வேதா திரைப்பட இயக்குநர்கள் புஷ்கர் - காயத்ரியின் தயாரிப்பில், நடிகர் எஸ்.ஜே. சூர்யாவின் நடிப்பில் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு வெளியான இணையத் தொடர் “வதந்தி”. இயக்குநர் ஆண்ட்ரூ லூயிஸ் இயக்கியிருந்த இந்தத் தொடர் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.

இதையடுத்து, வதந்தி 2 இணையத் தொடரில் நடிகர் சசிகுமார் மூஸா ராஜா எனும் காவல் துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். மேலும், இத்தொடரில் நடிகர்கள் அபர்னா தாஸ், விவேக் பிரசன்னா, அனகா, யஷ்வந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் ஆண்ட்ரூ லூயிஸ் இயக்கியுள்ள “வதந்தி - தி மிஸ்டரி ஆஃப் மணி” இணையத் தொடரின் டிரைலரை படக்குழு இன்று (ஜூலை 31) வெளியிட்டுள்ளது.

கொலை வழக்கு விசாரணை கதைகளத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த இணையத் தொடர் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வருகிற ஆக. 7 ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தியில் வெளியாகவுள்ளது.

Summary

The trailer for the web series "Vadhanthi 2," starring actor Sasikumar, has been released.

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