விக்ராந்தின் எல்பிடபிள்யூ இணையத் தொடர் 120 எபிசோடுகளுடன் நிறைவு!

நடிகர் விக்ராந்தின் எல்பிடபிள்யூ இணையத் தொடர் 120 எபிசோடுகளுடன் நிறைவடைந்தது.
ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் கடந்த ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழன்தோறும் எல்பிடபிள்யூ இணையத் தொடர் ஒளிபரப்பாகி வந்தது.
இந்தத் தொடரை அருணா ராக்கி எழுதி, கணேஷ் கார்த்திகேயன் இயக்கியிருந்தார். ‘ஹார்ட் பீட்’ தொடரை தயாரிக்கும் அட்லீ பேக்டரி நிறுவனம் இந்தத் தொடரையும் தயாரித்து வந்தது.
மேலும், இந்தத் தொடரில் சிந்து ஷியாம், நியதி, ஹரிஷ், அயாஸ் கான், அக்ஷிதா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
புகழ்பெற்ற கிரிக்கெட் வீரராக இருந்த விக்ராந்த், சில பிரச்னைகள் காரணமாக தனது புகழை இழக்கிறார். பின்னர், அவரே ஒரு கிரிக்கெட் குழுவை உருவாக்கி பயிற்சியாளராக எப்படி வென்றார் என்பதை மையப்படுத்தி எல்பிடபுள்யூ தொடர் எடுக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில், 'எல்பிடபிள்யூ- லவ் பியாண்ட் விக்கெட்' இணையத் தொடர், இந்த வார எபிசோடுகளுடன் இன்று(ஜூலை 23) நிறைவடைந்தது.
அடுத்த வாரம் வியாழந்தோறும் ஹார்ட் பீட் தொடரின் 3 ஆம் பாகம் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Actor Vikranth's web series 'LBW' concluded with 120 episodes.
அடுத்த வாரம் ஹார்ட் பீட் சீசன் 3! முந்தைய இரண்டு சீசன்களின் கதைகள் என்ன? புதிதாகப் பார்ப்போருக்காக...
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.