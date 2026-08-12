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நடிகர் வைபவ்வின் 30-வது திரைப்பட வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் வைபவ் நடித்த மாறுவேஷம் திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து...

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நடிகர் வைபவ்

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 4:51 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் வைபவ் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் வைபவ் அறிமுக இயக்குநர் ஸ்ரீனி கூட்டணியில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்திற்கு மாறுவேஷம் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். இதில், நடிகர்கள் ராம்கி, வியன்னா, ஜார்ஜ் மரியன், முனிஷ்காந்த் உள்ளிட்டோர் நடிக்க ராஜ்குமார் அமல் இசையமைக்க உள்ளார். ஒரே வீட்டிற்குள் நடக்கும் கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

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இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற அக். 1 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய நாளே நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் பத்தா திரைப்படமும் வெளியாகவுள்ளது.

நடிகர் வைபவ் இறுதியாக நடித்த பெருசு, சென்னை சிட்டி கேங்ஸ்டர் ஆகிய திரைப்படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

The release date of the new film starring actor Vaibhav has been announced.

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