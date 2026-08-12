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ஆடி அமாவாசையில் முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்து வழிபாடு | Aadi Ammavasai | Thithi tarpanam | Srirangam amma mandapam

திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் ஆடி அமாவாசையையொட்டி முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்து வழிபாடு

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 4:58 pm IST

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