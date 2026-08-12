டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.33 ஆக நிறைவு!

மும்பை: அமெரிக்கா-ஈரான் இடையே ஒப்பந்தம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையும் மற்றும் ஹார்முஸ் நீரிணை மீண்டும் திறக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் மங்கியதால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.33 ஆக நிலைபெற்றது.
உலகளாவிய சந்தையில், பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு ஒன்றுக்கு 90 டாலரை நோக்கி நகர்வதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.40 என்ற அளவில் வர்த்தகம் தொடங்கி, பிறகு நாள் முழுவதும் ரூ. 95.24 முதல் ரூ. 95.43 வரையிலான வரம்பில், ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. இறுதியில், முந்தைய நாள் முடிவை விட 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.33 ஆக வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.
நேற்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 6 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.36 ஆக நிறைவடைந்தது.
Summary
The rupee settled just 3 paise higher at 95.33against the US dollar on Wednesday.
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