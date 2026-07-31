டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 15 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.35 ஆக நிறைவு!

மும்பை: வெளிநாட்டு மூலதனம் வரத்தும் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் ஆதரவு உள்ளிட்டவையால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், ரூபாய் மதிப்பு 15 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.35 ஆக நிலைபெற்றது.
இருப்பினும், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் டாலர் வலுப்பெற்றதால் ரூபாயின் ஏற்றத்தை இது வெகுவாக தடுத்தது. அதேவேளையில், மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் பதற்றமான சூழல் சந்தையில் ஒருவித நிச்சயமற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தி வருவதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.40 ஆக வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. வர்த்தகத்தின்போது இது ரூ. 95.25 முதல் ரூ. 95.46 என்ற வரம்பிற்குள் ஏற்ற இறக்கத்தைச் சந்தித்து வர்த்தகமானது. இறுதியில், அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட 15 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.35 ஆக முடிந்தன.
நேற்றும் ரூபாய் மதிப்பு 26 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.50 ஆக நிறைவடைந்தது. இதன் மூலம் தொடர்ந்து ஐந்தாவது நாளாக ரூபாய் மதிப்பு ஏற்றம் கண்டுள்ளது.
Summary
The rupee remained on Friday, gained 15 paise to settle at 95.35 against US dollar.
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