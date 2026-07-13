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வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 27 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.65 ஆக நிறைவு!

அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 27 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.65 ஆக நிலைபெற்றது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 5:27 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: ஹோர்முஸ் நீரிணையை மூடுவதாக ஈரான் அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தது. இதன் தாக்கத்தால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 27 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.65 ஆக நிலைபெற்றது.

அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே மீண்டும் தொடங்கிய ட்ரோன் மற்றும் ஏவுகணைத் தாக்குதல், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்டவை மூலதனத்தை வெகுவாக வெளியேற்றியதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.72 என்ற நிலையில் தொடங்கிய, நாள் முழுவதும் ரூ. 95.58 முதல் ரூ. 95.86 வரையிலான வரம்பிற்குள் வர்த்தகமானது. இறுதியில், அதன் முந்தைய வர்த்தக நாள் முடிவை விட 27 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.65 ஆக வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

முன்னதாக வெள்ளிக்கிழமையன்று, டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 9 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.38 ஆக நிலைபெற்றிருந்தது.

Summary

The rupee depreciated 27 paise to close at 95.65 against the US dollar on Monday.

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