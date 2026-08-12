டாடா குழுமத் தலைவர் சந்திரசேகரன் ராஜிநாமா! டாடா பங்குகள் 3% சரிவு!

டாடா குழுமத் தலைவர் சந்திரசேகரன் தனது பதவியை இன்று (ஆக. 12) ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.
டாடா குழுமத் தலைவராக கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு பதவியேற்றார் சந்திரசேகரன். அவரது பதவிக்காலம் வருகிற 2027 பிப்ரவரியுடன் முடிவடைய உள்ளது.
இந்நிலையில் அவருக்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்க தொடர்ந்து எதிர்ப்பு வலுத்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக டாடா அறக்கட்டளை தலைவர் நோயல் டாடா எதிர்த்து வந்தார்.
இதையடுத்து சந்திரசேகரன் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
இதுபற்றி அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "டாடா குழுமத்தில் 40 ஆண்டு காலப் பணியை நிறைவு செய்துள்ளேன். மிகவும் மதிப்பிற்குரிய இந்த நிறுவனத்திற்குப் பங்களிக்கும் வகையில் மிகுந்த மனநிறைவு தரும் வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். கடந்த பத்தாண்டுகளாக டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தை வழிநடத்தியது எனக்குக் கிடைத்த பெரும் கௌரவமாகவும், ஒரு முக்கியப் பொறுப்பாகவும் இருந்தது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். தான் நிறுவனத்திடம் பணி நீட்டிப்பு எதுவும் கேட்கவில்லை என்று கூறியுள்ளார்.
வருகிற ஆக. 18 ஆம் தேதி டாடா குழும பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ள நிலையில் சந்திரசேகரன் பதவி விலகியுளளார்.
சந்திரசேகரன் கடந்த 1987ல் டாடா நிறுவனத்தில் இணைந்து 2009ல் டிசிஎஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்து பின்னர் 2017 முதல் டாடா சன்ஸ் மட்டும் டாடா குழுமத் தலைவராக இருந்து வந்தார்.
டாடா குழுமத் தலைவர் சந்திரசேகரன் ராஜிநாமா செய்துள்ளதால் டிசிஎஸ், டாடா ஸ்டீல், டாடா பவர் உள்ளிட்ட டாடா குழுமப் பங்குகள் 3% வரை சரிந்துள்ளன.
Summary
N Chandrasekaran resigns as chairman of Tata Sons
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