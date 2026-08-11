Dinamani
தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவுக்கு எதிராக தனித் தீா்மானம்: பேரவையில் இன்று நிறைவேற்ற முடிவுகுடியரசு துணைத் தலைவா் வருகை: கிண்டி, அரும்பாக்கம் சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிப்புசுதந்திர தின விழா: தமிழகத்தில் 1.20 லட்சம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் இன்றும், நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்பு
/
சினிமா

வெளியானது அருகே அருகே பாடல்!

சஸ்பென்ஸ் ஆக்சன் த்ரில்லர் பாணியில் உருவான 'ஐ ஆம் கேம்' படத்தில் துல்கர் சல்மான் நாயகனாகவும் கயாது லோஹர் நாயகியாகவும் நடித்துள்ளனர்.

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 11:27 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சஸ்பென்ஸ் ஆக்சன் த்ரில்லர் பாணியில் உருவான 'ஐ ஆம் கேம்' படத்தில் துல்கர் சல்மான் நாயகனாகவும் கயாது லோஹர் நாயகியாகவும் நடித்துள்ளனர்.

படத்தில் கதிர், ஆண்டனி வர்கீஸ், இயக்குநர் மிஷ்கின் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், படத்தின் முதல் பாடலான 'அருகே அருகே' வெளியாகி வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கயாது - துல்கர் நடித்த படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு!

கயாது - துல்கர் நடித்த படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு!

மிட்டாய் மழை... துல்கரின் ஏஓடி திரைப்பட முதல் பாடல்!

மிட்டாய் மழை... துல்கரின் ஏஓடி திரைப்பட முதல் பாடல்!

வானே... துல்கர் சல்மானின் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முதல் பாடல் வெளியீடு!

வானே... துல்கர் சல்மானின் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முதல் பாடல் வெளியீடு!

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!