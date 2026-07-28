மிட்டாய் மழை... துல்கரின் ஏஓடி திரைப்பட முதல் பாடல்!

நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் உருவாகும் ஆகாசம்லோ ஒக தாரா திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
தென்னிந்திய அளவில் பிரபலமான துல்கர் சல்மான் தமிழ் மற்றும் தெலுங்குப் படங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இறுதியாக வெளியான காந்தா திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.
தற்போது, தெலுங்கில் ஸ்ரீஸ்ரீ மற்றும் இயக்குநர் பவன் சதினேனி இயக்கத்தில் ’ஆகாசம்லோ ஒக தாரா’ (வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்) ஆகிய படங்களில் துல்கர் சல்மான் நடித்து வருகிறார். இரண்டு படத்திற்கும் ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.
இந்த நிலையில், இன்று நடிகர் துல்கர் சல்மானின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஆகாசம்லோ ஒக தாரா திரைப்படத்தின் முதல் பாடலான மிட்டாய் மழை பாடல் வெளியாகியுள்ளது. பாலாஜி வேணுகோபால் எழுதிய இப்பாடலை ரம்யா பெஹரா பாடியுள்ளார்.
The first song from the film Aakasamlo Oka Tara, starring actor Dulquer Salmaan, has been released.
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