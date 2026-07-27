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துல்கர் சல்மானின் ஐயம் கேம் படத்தின் டிரைலர்!

நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள ஐயம் கேம் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...

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துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள ஐயம் கேம் திரைப்படம். - படம் - எக்ஸ்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 9:52 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள ஐயம் கேம் திரைப்படத்தின் டிரைலர் நாளை வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

நஹால் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் நடிகர் துல்கர் சல்மான் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் ஐயம் கேம்.

இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் கதிர், ஆண்டனி வர்கீஸ், இயக்குநர் மிஷ்கின் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அன்பு, அறிவு சகோதரர்கள் சண்டைப் பயிற்சியாளர்களாக இப்படத்தில் இணைந்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், படத்தின் டிரைலர் நாளை (ஜூலை 28) மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

மேலும், இந்தத் திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The film crew has announced that the trailer for the movie Iyam Game, starring actor Dulquer Salmaan, will be released tomorrow.

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