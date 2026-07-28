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வானே... துல்கர் சல்மானின் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முதல் பாடல் வெளியீடு!

ஸ்ரீ ஸ்ரீ திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது...

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நடிகர்கள் துல்கர் சல்மான், பூஜா ஹெக்டே

Updated On :28 ஜூலை 2026, 1:46 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர்கள் துல்கர் சல்மான், பூஜா ஹெக்டே நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் துல்கர் சல்மான் மற்றும் நடிகை பூஜா ஹெக்டே இணைந்து இயக்குநர் ரவி நெலகுதிதி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் புதிய படத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.

தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் உருவாகி வரும் இந்தப் புதிய படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். இப்படத்திற்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக அண்மையில் போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில், துல்கர் சல்மானின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இப்படத்தின் முதல் பாடலான ’வானே வானே’ பாடலை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். தரண் கே எழுதிய இப்பாடலுக்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். நகுல் அபயங்கர் பாடியுள்ளார்.

The first song from the new film starring Dulquer Salmaan and Pooja Hegde has been released.

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