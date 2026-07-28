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நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் இசை வெளியீட்டு விழா எப்போது?

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் இசை வெளியீட்டு விழா குறித்து...

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இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ், நடிகர் சூர்யா, இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி

Updated On :28 ஜூலை 2026, 12:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ள திரைப்படம் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். இப்படம் ஆக. 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதால் புரமோஷன் பணிகளும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.

ஏற்கனவே, இப்படத்தின் டீசர் மற்றும் முதல் பாடல் ஆகியவை வெளியாகி ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பைக் கொடுத்தது. முக்கியமாக, சஞ்சய் விஸ்வநாத் என்கிற சூர்யா தன்னைவிட 20 வயது குறைந்த பெண்ணைக் காதலிக்கும் கதை என்பதால் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என்றே தெரிகிறது.

தற்போது, நடிகர் சூர்யா தமிழ், தெலுங்கில் பாடிய இப்படத்தின் 2-வது பாடலான வெட்டிங் சாங் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் ஆக. 2 ஆம் தேதி பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கருப்பு திரைப்படத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பின் சூர்யா நடித்த திரைப்படம் என்பதால் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது. 1000 கணக்கான ரசிகர்கள் கலந்துகொள்ளும் நிகழ்வு என்பதால் அதற்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

Information regarding the audio launch event of actor Suriya's film Viswanath and Sons has been released.

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