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தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 8,689 கன அடியாக அதிகரிப்பு!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 8,689 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளதைப் பற்றி...

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Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 8:50 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு இன்று (ஆக. 12) காலை நிலவரப்படி 8,689 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.

அணையின் நீர்மட்டம் 79.37அடியிலிருந்து 79.78அடியாக உயர்ந்துள்ளதால், அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 1500கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணையின் தற்போதைய நீர் இருப்பு 41.73 டிஎம்சியாக உள்ளது. அந்தப் பகுதியில் பெய்த மழை அளவு 6.8 மி.மீ.

Summary

As of this morning (August 12), the inflow of water into Mettur Dam has increased to 8,689 cubic feet per second.

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