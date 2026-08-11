மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு!

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 7,151 கன அடியாக அதிகரித்தது.
இன்று(ஆக. 11) காலை 8 மணி நிலவரப்படி, மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 79.17 அடியாக உயர்ந்தது. மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 5,311 கன அடியிலிருந்து 7,151 அடியாக அதிகரித்தது.
அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக விநாடிக்கு 1,500 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணையின் நீர் இருப்பு 41.13 டிஎம்சியாக உள்ளது.
Summary
The inflow of water into Mettur Dam increased to 7,151 cubic feet per second.
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