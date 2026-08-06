மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் உயர்வு!

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று(ஆக. 6) மாலை 4 மணி நிலவரப்படி 76.18 அடியாக உயர்ந்தது.
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 19,264 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக விநாடிக்கு 1500 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
கபினியின் உபரி நீர் வரத்து காரணமாக, இன்று காலை 75.64 அடியாக இருந்த மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் மாலை 4 மணிக்கு 76.18 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.
மேட்டூர் அணையின் நீர் இருப்பு 38.25 டிஎம்சியாக உள்ளது.
Summary
As of 4 PM today (August 6), the water level of the Mettur Dam rose to 76.18 feet.
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