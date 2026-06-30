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தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம்!

இன்றைய மேட்டூர் அணை நிலவரம் தொடர்பாக...

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மேட்டூர் அணை - கோப்புப்படம்

Updated On :30 ஜூன் 2026, 8:29 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்தது.

இன்று(ஜூன் 30) காலை மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 141கன அடியாக குறைந்தது.

அணையிலிருந்து குடிநீர் தேவைகளுக்காக விநாடிக்கு 3000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

நீர் வரத்து குறைந்த நிலையில், நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டதால் நேற்று காலை 78.81அடியாக இருந்த அணையின் நீர்மட்டம் இன்று காலை 78.54 அடியாக குறைந்தது.

மேட்டூர் அணையின் நீர் இருப்பு 40.52 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Summary

As the water level in the Mettur Dam has begun to recede, the inflow into the dam dropped to 141 cubic feet per second this morning (June 30).

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