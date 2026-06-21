Dinamani
இன்று நீட் மறுதோ்வு: விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்இன்று சா்வதேச யோகா தினம்: மோடியுடன் இணைந்து யோகாசனம் செய்ய 6 லட்சம் அமைப்புகள் பதிவுமேக்கேதாட்டு அணை கட்டுவதில் கா்நாடகம் உறுதி: மாநில நீா்வளத் துறை அமைச்சா் ராமலிங்க ரெட்டிசென்னையிலிருந்து செல்லும் 7 விரைவு ரயில்கள் திருவள்ளூா், அரக்கோணத்தில் நின்று செல்லும் 6 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புரூ. 440 கோடி இருப்பு உள்ள திரிணமூல் வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கம்!
/
தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவு!

மேட்டூர் அணையின் இன்றைய நிலவரம் பற்றி...

News image

மேட்டூர் அணை. - கோப்புப் படம்.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 9:31 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து 1,790 கன அடியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 21) குறைந்தது.

காவிரியின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்ததன் காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 1,790 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.

இன்று காலை அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 2,253 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 1,790 கன அடியாக குறைந்துள்ளது. அணையிலிருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 1,000 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவை விட, அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர் மட்டம் இன்று காலை 79.21 அடியிலிருந்து 79. 26 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. அணையின் நீர் இருப்பு 41.22 டி.எம்.சியாக உள்ளது.

Summary

The water inflow into Mettur Dam dropped to 1,790 cubic feet per second on Sunday (June 21).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு!

மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து அதிகரிப்பு

மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து அதிகரிப்பு

மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 2வது நாளாக 2161 கன அடியாக நீடிப்பு!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 2வது நாளாக 2161 கன அடியாக நீடிப்பு!

விடியோக்கள்

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

Samantha அதிரடி எப்படி இருக்கிறது? Engal Thangam Movie Review

Samantha அதிரடி எப்படி இருக்கிறது? Engal Thangam Movie Review

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!