மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவு!

மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து 1,790 கன அடியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 21) குறைந்தது.
காவிரியின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்ததன் காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 1,790 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.
இன்று காலை அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 2,253 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 1,790 கன அடியாக குறைந்துள்ளது. அணையிலிருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 1,000 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவை விட, அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர் மட்டம் இன்று காலை 79.21 அடியிலிருந்து 79. 26 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. அணையின் நீர் இருப்பு 41.22 டி.எம்.சியாக உள்ளது.
Summary
The water inflow into Mettur Dam dropped to 1,790 cubic feet per second on Sunday (June 21).
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