மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு!

மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து சனிக்கிழமை காலை(ஜூன் 20) 2,253 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.
காவிரியின் நீர் பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக, மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 2,253 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் அணையின் நீர்மட்டம் சரிவில் இருந்து மீண்டு மெல்ல உயரத் தொடங்கி உள்ளது.
சனிக்கிழமை அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 1,397 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 2, 253 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.
அணையிலிருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 1000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவை விட அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர் மட்டம் 79.12 அடியிலிருந்து 79.21 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. அணையின் நீர் இருப்பு 41.17 டி.எம்.சியாக உள்ளது.
Summary
Regarding the increase in water inflow to Mettur Dam to 2,253 cubic feet per second on Saturday morning (June 20)...
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