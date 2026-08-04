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தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர் அணை நிலவரம் பற்றி...

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மேட்டூர் அணை - படம் - டிஎன்எஸ்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 9:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து வினாடிக்கு 67 கன அடியாக உள்ளது.

இன்று (ஆக. 4) காலை 8 மணி நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 73.02 அடியாகக் குறைந்துள்ளது.

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 68 கன அடியில் இருந்து வினாடிக்கு 67 கன அடியாக சற்று குறைந்துள்ளது.

மேட்டூர் அணையிலிருந்து குடிநீர் தேவைக்காக திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 1,500 கன அடி வீதம் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது மேட்டூர் அணையின் நீர் இருப்பு 35.35 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Summary

The water inflow into Mettur Dam is 67 cubic feet per second

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