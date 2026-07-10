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தமிழ்நாடு

10 நாள்களில் மேட்டூர் அணைக்கு கபினியின் உபரி நீர்: நீர்வளத் துறை எதிர்பார்ப்பு

கேரள மாநிலத்தில் தொடரும் மழை காரணமாக கபினி உள்ளிட்ட அணைகளில் இருந்து உபரி நீர் திறக்க வாய்ப்புள்ளது குறித்து...

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மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து, அணையின் நீர்மட்டம் கணிசமாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. - கோப்புப்படம்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 9:40 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரள மாநிலத்தில் தொடரும் மழை காரணமாக கபினி உள்ளிட்ட அணைகளில் இருந்து உபரி நீர் திறக்க வாய்ப்புள்ளதால் அடுத்த 10 நாள்களில் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து, அணையின் நீர்மட்டம் கணிசமாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் பெய்துவரும் மழை காரணமாக கர்நாடக மாநிலத்தின் உள்ள கபினி அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வெள்ளிக்கிழமை காலை 15,198 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் கபினி அணை நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. 65 அடி உயரம் கொண்ட கபினி நீர்மட்டம் வெள்ளிக்கிழமை காலை 48.35 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. 19.52 டிஎம்சி கொள்ளளவு கொண்ட அணையில் 10.42 டிஎம்சி இருப்பு உள்ளது.

நீர் வரத்து இதே நிலையில் நீடித்தால் பத்து நாள்களில் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள கபினி அணை நிரம்பி உபரி நீர் காவிரியில் திறக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கபினி உபரி நீர் காவிரி திறக்கப்பட்டால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Surplus water from Kabini expected to reach Mettur Dam in 10 days: Water Resources Department

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