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தமிழ்நாடு

இனி 150 நாள்கள் கிராமப்புற வேலை திட்டம்! பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு!

கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் 150 நாள்கள் வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் 'வெற்றி 150' திட்டம் பற்றி...

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கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 12:55 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் 150 நாள்கள் வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் 'வெற்றி 150' என்ற திட்டம் பட்ஜெட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தவெக அரசின் 2026 -2027 ஆம் நிதியாண்டுக்கான முதல் பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் பேரவையில் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து உரையாற்றினார்.

அவர் பேசுகையில், "கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் 150 நாட்கள் வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் அரசின் கொள்கையை நிறைவேற்றும் நோக்கில், வெற்றி 150' என்ற முன்முயற்சியை அரசு செயல்படுத்தும்.

இதன் கீழ், 125 நாட்கள் வேலைவாய்ப்பை நிறைவு செய்துள்ள, நலிவுற்ற மற்றும் ஏழை, எளிய குடும்பங்களுக்குக் கூடுதலாக 25 நாட்கள் வேலைவாய்ப்பை அரசு வழங்கும்.

இதன் மூலம், அந்தக் குடும்பங்களுக்கு மொத்தம் 150 நாட்கள் வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தினைச் செயல்படுத்துவதற்கு திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் அரசு 100 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

Summary

150 days of rural employment guaranteed, Announcement in TN budget

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