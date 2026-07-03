நமது நிருபா்
லக்பதி பிடியா திட்டத்தின் கீழ் 945 புதிய விண்ணப்பங்களுக்கு தில்லி அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு (டபிள்யூ. சி. டி) அதிகாரி ஒருவா் ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து மேலும் அவா் கூறியதாவது: லக்பதி பிடியா திட்டம் ஏப்ரல் மாதத்தில் இணையத்தில் தொடங்கியதிலிருந்து மூன்று மாதங்களில் 945 புதிய விண்ணப்பங்களுக்கு தில்லி அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. விழிப்புணா்வை அதிகரிப்பதற்கும், அதிக தகுதியுள்ள குடும்பங்களை பதிவு செய்ய ஊக்குவிப்பதற்கும், மெட்ரோ ஜிங்கிள்கள், பள்ளி அவுட்ரீச் திட்டங்கள் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான பயிற்சி முயற்சிகளை செயல்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. ஏப்ரல் மாதத்தில் லாட்லி திட்டத்திற்குப் பதிலாக மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த திட்டம், 2008 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து இப்போது 9.32 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட செயலில் உள்ள பயனாளிகளைக் கொண்டுள்ளது.
தற்போதுள்ள பயனாளிகள் தானாகவே புதிய கட்டமைப்பிற்கு இடம்பெயா்ந்துள்ளனா், அதே நேரத்தில் புதிய பதிவுகள் ஒரு பிரத்யேக ஆன்லைன் போா்ட்டல் மூலம் செயலாக்கப்படுகின்றன. திருத்தப்பட்ட விதிகள், குறிப்பாக பட்டப்படிப்பு மற்றும் தொழில்முறை டிப்ளோமா படிப்புகளைத் தொடரும் பெண்களுக்கு கிடைக்கும் விரிவாக்கப்பட்ட சலுகைகள் குறித்து பல தகுதியான குடும்பங்கள் இன்னும் அறியாததால் விழிப்புணா்வை உருவாக்குவது மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது‘.
பதிவு எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க, துறை ஏற்கனவே செய்தித்தாள் விளம்பரங்களை வெளியிட்டுள்ளது மற்றும் சுவரொட்டிகள், துண்டு பிரசுரங்கள் மற்றும் துண்டு பிரசுரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல், கல்வி மற்றும் தகவல் தொடா்பு பொருள்களை மாவட்டங்கள் முழுவதும் விநியோகிக்க தயாரித்து வருகிறது.
மெட்ரோ ஜிங்கிள்கள் மற்றும் பிற பொது விழிப்புணா்வு பிரச்சாரங்களும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. திருத்தப்பட்ட விதிகளைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள ஜூலை 4 ஆம் தேதி முதல் மாவட்ட அளவிலான நோடல் அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கத் துறை தொடங்கும். தகுதியான மாணவா்களிடையே விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த பள்ளிகளுக்கு உதவுவதற்காக மகளிா் மற்றும் கல்வித் துறையின் கூட்டு ஆலோசனையும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நோடல் அதிகாரிகள் அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து, திட்டத்தின் திருத்தப்பட்ட அம்சங்கள், தகுதி நிபந்தனைகள் மற்றும் ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறை ஆகியவற்றை விளக்கி, அதிக பயனாளிகளை உள்ளடக்குவதை உறுதி செய்வாா்கள்.
முந்தைய லாட்லி திட்டத்தைப் போல்லல்லாமல், விண்ணப்பங்கள் இப்போது ஒரு பிரத்யேக இணையதளம் மூலம் முற்றிலும் ஆன்லைனில் சமா்ப்பிக்கப்படுகின்றன. ஆய்வுச் செயல்பாட்டின் போது அதிகாரிகளுக்கு விளக்கம் அல்லது கூடுதல் சரிபாா்ப்பு தேவைப்படாவிட்டால் விண்ணப்பதாரா்கள் இனி மாவட்ட அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. பள்ளிக் கல்விக்கு அப்பால் நிதி உதவியை விரிவுபடுத்துவது மிகப்பெரிய மாற்றங்களில் ஒன்றாகும். திருத்தப்பட்ட திட்டம் இப்போது பட்டப்படிப்பு மற்றும் தொழில்முறை டிப்ளோமா படிப்புகளை உள்ளடக்கியது, இது 12 ஆம் வகுப்பிற்குப் பிறகு பெண்கள் தங்கள் கல்வியைத் தொடர ஊக்குவிக்கும்.
பிறப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை அனைத்து மைல்கற்களையும் நிறைவு செய்யும் பயனாளிகள் வட்டி உட்பட ரூ. 1 லட்சத்திற்கு மேல் பெறலாம். முந்தைய லாட்லி திட்டத்தின் கீழ், முதிா்வுத் தொகை கணிசமாகக் குறைவாக இருந்தது. மேலும், குடும்ப ஆண்டு வருமான வரம்பை 1.20 லட்சமாக உயா்த்தியுள்ளது. புதிய பதிவுகளுக்கு நோய்த்தடுப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் பயனாளிகள் பலன்களைப் பெற 18 வயது வரை திருமணமாகாமல் இருக்க வேண்டும். மாற்றத்தைத் தொடா்ந்து லாட்லி திட்டத்தின் கீழ் எந்த பயனாளியும் அகற்றப்படவில்லை. ஏற்கெனவே உள்ள அனைத்து பயனாளிகளும் தானாகவே லக்பதி பிட்டியா திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுகிறாா்கள், அதே நேரத்தில் புதிய விண்ணப்பதாரா்கள் திருத்தப்பட்ட விதிகளின் கீழ் சோ்க்கப்படுகிறாா்கள்.
இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஒரு வருடத்திற்குள் அல்லது 1,6,9 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்புகளில் சோ்க்கை போன்ற நுழைவு புள்ளிகளில் பதிவு செய்ய அனுமதிக்கிறது, அத்துடன் டிப்ளோமா, பாலிடெக்னிக், ஐடிஐ மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உயா் கல்வி படிப்புகளில் நுழைய அனுமதிக்கிறது. பிறப்பு முதல் பள்ளி மற்றும் உயா்கல்வி வரை பல்வேறு கட்டங்களில் நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. ரூ61, 000 என்ற மொத்த உதவி, வட்டியுடன் சுமாா் 1.20 லட்சம் ரூபாயாக முதிா்ச்சியடைகிறது மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் பூா்த்தி செய்யப்பட்ட பின்னா் பயனாளியின் ஆதாா் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. திருத்தப்பட்ட திட்டம் பெண்கள் கல்வியை ஊக்குவிப்பதையும், குழந்தை திருமணத்தை ஊக்குவிப்பதையும், பட்டப்படிப்பு அல்லது தொழில்முறை டிப்ளோமா படிப்புகள் முடியும் வரை பயனாளிகளுக்கு ஆதரவளிப்பது மூலம் நிதி பாதுகாப்பை வழங்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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