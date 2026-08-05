தமிழக பட்ஜெட் 2026! அரசுப் பள்ளிகளில் சூப்பர் க்ளீன், சூப்பர் கேம்பஸ் திட்டம்!

அரசுப் பள்ளிகளில் சூப்பர் க்ளீன், சூப்பர் கேம்பஸ் திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்த உள்ளது. இதன் மூலம் அரசுப் பள்ளிகளில் தூய்மை மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழகத்தின் திருத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சா் என்.மரிய வில்சன் இன்று தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார்.
அவர் பள்ளிக் கல்வித் துறை தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிவிப்பில்,
குழந்தைகள் படிக்க பள்ளிகல் தரமான உள்கட்டமைப்புகள் அவசியம் என்பதை உணர்ந்து முதல் கட்டமாக சூப்பர் க்ளீன், சூப்பர் கேம்பஸ் திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்த உள்ளது இதன்படி, தினசரி தூய்மைப் பணிகள், குடிநீர், கழிப்பறை பராமரிப்பு உள்ளிட்டவை உறுதி செய்யப்படும்.
முதல் கட்டமாக 10,000 பள்ளிகளில் இப்பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.129 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அரசுப் பள்ளிகளில் தூய்மை மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள இந்த புதிய திட்டம் கொண்டு வரப்படுகிறது.
2514 துவக்கப் பள்ளிகள், 365 நடுநிலைப் பள்ளிகள், 855 நிகர்நிலை மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகள் உள்பட 3,734 பள்ளிகள், ரூ.2,132 கோடி மதிப்பீட்டில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
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