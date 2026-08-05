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தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026 செய்திகள் - நேரலை

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தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026 செய்திகள் - நேரலை

முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் - CMOTamilnadu

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 8:26 am IST
2:46 am, 5 ஆகஸ்ட் 2026

எதிர்பார்ப்புகள்

ரூ. 75,000 வரை பயிா்க் கடன்கள் தள்ளுபடி, பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டம் ஆகியவற்றையும் முதல்வா் விஜய் அறிவித்தாா்.

இந்த நிலையில், குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாத உதவித்தொகை ரூ. 2,500-ஆக உயா்த்தப்படும்; ஆண்டுதோறும் வீடுகளுக்கு 6 எரிவாயு உருளை இலவசமாக அளிக்கப்படும்; வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ. 4,000 நிதியுதவி, திருமணத்துக்கு 1 பவுன் தங்கம், ரூ. 20 லட்சம் வரை கல்விக் கடன் உள்ளிட்ட தவெக தோ்தல் வாக்குறுதிகளின் அமலாக்கம் குறித்து பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படுமா என்ற எதிா்பாா்ப்பு எழுந்துள்ளது.

2:46 am, 5 ஆகஸ்ட் 2026

தமிழகத்தின் கடன் சுமை

கடந்த ஜூன் 16-ஆம் தேதி தமிழக அரசுக்கு ரூ.13.18 லட்சம் கோடி கடன் சுமை உள்ளது என்றும், ரூ.78,324 கோடி வருவாய் பற்றாக்குறை உள்ளது என்றும், அரசின் வருவாய் ஒவ்வொரு ரூபாயிலும் 22.8 காசுகள் வட்டிக்கே செலவாகிறது என்றும் நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டாா்.

ஜூன் 19-ஆம் தேதி ஆளுநா் உரையுடன் கூடிய சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடரில் நிதிநிலைமைக்கு ஏற்ப படிப்படியாக தமிழக மக்களின் எதிா்பாா்ப்புகள் நிறைவேற்றப்படும் என்று முதல்வா் விஜய் கூறினாா்.

2:46 am, 5 ஆகஸ்ட் 2026

முதல் பட்ஜெட்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமையிலான அரசு, இன்று காலை 2026 - 2027 -ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழகத்தின் திருத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறது.

நிதியமைச்சா் என்.மரிய வில்சன் காலை 10 மணிக்கு முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து உரையாற்றவுள்ளாா்.

பட்ஜெட் தயாரிப்பு தொடா்பாக துறைவாரியாக அமைச்சா்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதல்வா் விஜய் தனித்தனியாக விரிவாக ஆலோசனை நடத்தியுள்ளாா். இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன் பட்ஜெட் தயாரித்துள்ளாா்.

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