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தமிழ்நாடு

பட்ஜெட் 2026: அண்ணனின் சீர், தாய் கேர்... பெண்களுக்கான திட்டங்கள் என்னென்ன?

தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கான திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பற்றி...

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அரசு மருத்துவமனையில் ஜோசப் விஜய் ஆய்வு - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 12:03 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2026 -27 ஆம் நிதியாண்டுக்கான தமிழக பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கான சில திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக அமைந்துள்ள முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, இன்று 2026- 27 ஆம் நிதியாண்டுக்கான முதல் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்கிறது. நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார்.

சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறைக்கு 9,818 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பெண்களுக்கான திட்டங்கள்:

மண்ணின் மகள் திட்டம்

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விவசாயத் தொழிலாளர்களை நில உரிமையாளர்களாக மாற்றும் நோக்குடன், பெண்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

முத்திரைத்தாள் வரி மற்றும் பதிவுக் கட்டணத்தில் முழு விலக்கு.

விவசாயம் செய்திட நவீன தொழில்நுட்பப் பயிற்சி வழங்கப்படும்.

இதற்காக ரூ. 20 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தாய் கேர்

கருவுற்ற பெண்களுக்கான சேவை மற்றும் உதவி மையங்கள் மாநிலம் முழுவதும் அமைக்கப்படும்.

மகப்பேறு நாள் நெருங்கும் வேளையில் இங்கு தங்கியிருந்து பயன் பெறலாம்.

கட்டணமில்லாமல் உணவு மற்றும் மருத்துவ உதவிகள், தொடர் மருத்துவக் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட சேவைகள் வழங்கப்படும்.

இதற்காக மொத்தம் ரூ. 23 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அண்ணனின் சீர்

பெண்களின் திருமண நன்னாளில் 8 கிராம் தங்க நாணயம் & ஒரு பட்டுப் புடவை வழங்கப்படும்.

வெற்றி மகளிர் ஆடுகள் வளர்ப்புத் திட்டம்

100% மானியத்தில் 5 ஆடுகள் வழங்கப்படும்.

கைம்பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள், திருநர்கள் & மாற்றுத்திறனாளிகள் என 30,000 பயனாளிகள் பயன்பெறுவர்.

கறவை மாடுகள் வழங்கும் திட்டம்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10,000 தகுதி வாய்ந்த பெண்களுக்கு கறவை மாடுகள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும்

பால் உற்பத்தி அதிகரிப்பு, ஊரகப் பகுதிகளில் வாழும் பெண்களின் வாழ்வாதாரம் உறுதி செய்யப்படும்.

இதற்காக ரூ. 57 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் வருகிற செப். 15 ஆம் தேதி அண்ணா பிறந்தநாளில் பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது.

இதற்காக ரூ. 560 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பேரவையில் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

சிங்கப் பெண்கள் வலிமைப்படுத்தும் திட்டம்

மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களை குறுந்தொழில் நிறுவனங்களாக மேம்படுத்தும் புதிய திட்டம் அறிமுகம்.

இந்த ஆண்டில் ரூ. 38,000 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு

தொழில்முனைவோரின் செயல்திறனை வெளிப்படுத்தும் சுயஉதவிக் குழு நிறுவனங்களுக்குரூ. 5 லட்சம் முதலீட்டு மானியம்

Summary

TamilNadu Budget 2026: women schemes announced in tn budget

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