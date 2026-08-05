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பட்ஜெட் 2026: வெற்றி எனும் பெயரை மட்டும் கொண்டுள்ள வெற்று அறிக்கை - சீமான் விமர்சனம்

தமிழ்நாடு பட்ஜெட் என்பது வெற்றி எனும் பெயரை மட்டும் கொண்டுள்ள வெற்று அறிக்கை என சீமான் தெரிவித்துள்ளது பற்றி...

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முதல்வர் விஜய் | சீமான் - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 6:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு பட்ஜெட் என்பது வெற்றி எனும் பெயரை மட்டும் கொண்டுள்ள வெற்று அறிக்கை என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

2026 - 2027 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழகத்தின் திருத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சா் என். மரிய வில்சன் இன்று தாக்கல் செய்தார்.

அதன்படி, “தமிழக வருவாய் கணக்கு பற்றாக்குறை ரூ. 55,775 கோடி என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மூலதன செலவுகள் ரூ. 56,985 கோடியாகவும், மொத்த பற்றாக்குறை ரூ. 1.22 லட்சம் கோடியாகவும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது” என தமிழக நிதித்துறை செயலாளர் சித்திக் தெரிவித்தார்.

இந்த பட்ஜெட் குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் ஆதரவாகவும், விமர்சித்தும் தங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு பட்ஜெட் குறித்து சீமான் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

மக்களின் வாழ்க்கைத்தரத்தை உயர்த்தும் ஆக்கப்பூர்வத் திட்டங்களோ, மாநிலத்தின் நிதிச்சுமையைக் குறைக்கும் மாற்றுப்பொருளாதாரப் பெருக்கத்திற்கான நடவடிக்கைகளோ எதுவுமற்று, வெற்றி எனும் பெயரை மட்டுமே கொண்டுள்ள வெற்று அறிக்கைதான் தவெக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Naam Tamilar Katchi Coordinator Seeman has stated that the Tamil Nadu budget is an empty statement that bears only the name 'vetri'.

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