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வணிகம்

ஆர்பிஐ-யின் முடிவு எதிரொலி: ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து 95.15 ஆக நிறைவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.15 ஆக நிலைபெற்றது.

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இந்திய ரூபாய்

Updated On :20 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

மும்பை: மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும், 2026-27 நிதியாண்டின் தொடர்ந்து 3வது முறையாக முக்கியக் கொள்கை வட்டி விகிதத்தை மாற்றமின்றி வைத்திருக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எடுத்த முடிவைத் தொடர்ந்து, இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.15 ஆக நிலைபெற்றது.

கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட சரிவு மற்றும் வெளிநாட்டுச் சந்தையில் டாலரின் மதிப்பு பலவீனமடைந்தது ஆகியவையால், முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை வலுப்பபெற்றதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர். மேலும், அமெரிக்க கருவூலப் பத்திரங்களின் வருவாய் குறைந்ததும் ரூபாயின் மதிப்பு உயர உதவியது.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.90 என்ற அளவில் தொடங்கி, வர்த்தகத்தின்போது இது ரூ. 94.89 முதல் ரூ. 95.25 என்ற வரம்பிற்குள் வர்த்தகமானது. இறுதியில், முந்தைய நாள் முடிவை விட 13 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.15 ஆக நிறைவடைந்தன.

நேற்றை வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 9 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.28 ஆக நிலைபெற்றது.

Summary

The rupee gained 13 paise to settle at 95.15 against the US dollar on Wednesday.

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