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தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு பட்ஜெட்: மாற்றம் என்று சொன்னது பெயர் மாற்றத்தைத் தானா? - கனிமொழி

தமிழ்நாடு பட்ஜெட் குறித்து கருத்து தெரிவித்த கனிமொழி மாற்றம் என்று சொன்னது பெயர் மாற்றத்தைத் தானா? என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது பற்றி...

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முதல்வர் விஜய் | திமுக எம்.பி. கனிமொழி - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 4:55 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு பட்ஜெட் குறித்து கருத்து தெரிவித்த திமுக எம்.பி. கனிமொழி, ”மாற்றம் என்று சொன்னது பெயர் மாற்றத்தைத் தானா?” என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார்.

2026 - 2027 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழகத்தின் திருத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சா் என். மரிய வில்சன் இன்று தாக்கல் செய்தார்.

இந்த பட்ஜெட் குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தங்களது கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு பட்ஜெட் குறித்து கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

தவெக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக அளித்த எதையும் செயல்படுத்தப் போவதில்லை என்பதையே இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு உணர்த்தியுள்ளது.

இந்த அரசின் முக்கிய திட்டமான பெயர் மாற்றத் திட்டத்திற்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று நிதிநிலை அறிக்கையில் குறிப்பிடாதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.

மாற்றம் என்று சொன்னது பெயர் மாற்றத்தைத் தானா? மக்கள் நலத்திட்டங்கள் எல்லாம் தி.மு.க. செயல்படுத்தியதாகவே உள்ளது! என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Tamil Nadu Budget: Did 'change' mean merely a change of name? – Kanimozhi

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