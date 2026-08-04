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வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 3 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.40 ஆக நிறைவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 3 காசுகள் குறைந்து ரூ. 95.40 ஆக நிறைவு.

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கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 6:02 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுதில்லி: கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தை சரிவு ஆகியவற்றால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 3 காசுகள் குறைந்து ரூ. 95.40 ஆக நிறைவடைந்தன.

டாலரின் மதிப்பு வலுவடைந்ததால், உள்நாட்டில் ரூபாய் மீதான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியதாகவும், இருப்பினும் சமீபத்திய வெளிநாட்டு முதலீட்டு வரத்து, இந்த சரிவைக் கட்டுப்படுத்த உதவியதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூ. 95.35 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, நாள் முழுவதும் ரூ. 95.25 முதல் ரூ. 95.42 என்ற வரம்பிற்குள் வர்த்தகமானது. இறுதியில், முந்தைய நாள் நிலையை விட 3 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.40 ஆக நிறைவடைந்தன.

நேற்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 95.37 ஆக நிறைவடைந்தன.

Summary

The rupee slipped 3 paise to close at 95.40 against the US dollar on Tuesday.

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