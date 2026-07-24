டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 18 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.55 ஆக நிறைவு!

மும்பை: ரிசர்வ் வங்கியின் தலையீட்டிற்கு மத்தியில், இன்றைய வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 18 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.55 ஆக நிறைவுபெற்றது.
மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் பதற்றம் அதை தொடர்ந்து ளெளியேறி வரும் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மற்றும் உள்நாட்டு பங்குச் சந்தைகளில் நீடிக்கும் எதிர்மறை மனநிலை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணத்தால் ரூபாயின் மதிப்பின் மீதான அழுத்தம் தொடர்ந்ததாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 96.81 என்ற பலவீனமான நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. பிறகு ரூ. 96.30 முதல் ரூ. 96.81 என்ற வரம்பில் வர்த்தகமானது. இறுதியில் அதன் முந்தைய நாள் நிலையை விட 18 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.55 ஆக நிலைபெற்றது.
நேற்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 20 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.73 ஆக நிறைவடைந்தது.
Summary
The rupee recovered 18 paise to close at 96.55 against the US dollar on Friday.
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