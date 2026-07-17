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வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 14 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.28 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 14 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.28 ஆக நிறைவடைந்தன.

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இந்திய ரூபாய்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 6:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: தொடர்ந்து, நான்கு வர்த்தக அமர்வாக சரிவைச் சந்தித்திருந்த நிலையில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தலையீட்டின் காரணமாக, இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 14 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.28 ஆக நிறைவடைந்தன.

மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் பதற்றம் மற்றும் உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வையடுத்து, ரூபாயின் மீதான அழுத்தம் தொடர்ந்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 96.35 என்ற அளவில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கிய அதன் பிறகு ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 96.27 முதல் ரூ. 96.41 வரை வர்த்தகமானது. இறுதியில், அதன் முந்தைய நாள் நிறைவு விலையிலிருந்து 14 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.28 ஆக நிலைபெற்றது.

முன்னதாக நேற்று (வியாழக்கிழமை) டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 17 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.42ஆக நிறைவடைந்தது.

Summary

The rupee rose 14 paise to settle at 96.28 against the dollar on Friday.

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