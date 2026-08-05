மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு!

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 5) 74.55 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.
இன்று மாலை 4 மணிக்கு மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 18,905 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.
அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 1500கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. நீர் இருப்பு 36.74 டிஎம்சியாக உள்ளது.
கபினியின் உபரி நீர் வரத்து காரணமாக இன்று காலை 74.01அடியாக இருந்த மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் மாலை 4 மணிக்கு 74.55 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த எட்டு மணி நேரத்தில் அணையின் நீர்மட்டம் 0.54 அடி உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The water level of the Mettur Dam rose to 74.55 feet on Wednesday (August 5).
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