மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 2161 கன அடியிலிருந்து 2067 கன அடியாக குறைந்தது தொடர்பாக...

அணையின் நீர்மட்டம் 78.97 அடியிலிருந்து 79.04 அடியாக உயர்ந்துள்ளது . - கோப்புப்படம்

Updated On :29 மே 2026, 8:41 am IST

மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து இரண்டு நாள்களாக 2161 கன அடியாக நீடித்த நிலையில், சனிக்கிழமை காலை 2067 கன அடியாக குறைந்தது.

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 2161 கன அடியிலிருந்து 2067 கன அடியாக குறைந்தது. அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 1000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவைவிட அனையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு குறைவாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர தொடங்கியுள்ளது.

அணையின் நீர்மட்டம் 78.97 அடியிலிருந்து 79.04 அடியாக உயர்ந்துள்ளது . நீர் இருப்பு 40.93 டிஎம்சி ஆக உள்ளது.

Regarding the decrease in the inflow to the Mettur Dam from 2,161 cubic feet per second to 2,067 cubic feet per second...

