மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர் அணையிலிருந்து குடிநீருக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு, விநாடிக்கு 1200 கன அடியிலிருந்து விநாடிக்கு 1500 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
காவிரியின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக இன்று(ஏப். 12) காலை மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 1017 கன அடியிலிருந்து விநாடிக்கு 1027 கன அடியாக சற்று அதிகரித்துள்ளது.
அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக திறக்கப்படும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 1200 கன அடியிலிருந்து விநாடிக்கு 1500 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவைவிட குடிநீருக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 82.14 அடியிலிருந்து 82.09 அடியாக சற்று குறைந்துள்ளது.
நீர் இருப்பு 44.07 டிஎம்சி ஆக உள்ளது .
The volume of water released from the Mettur Dam for drinking water purposes has been increased from 1,200 cubic feet per second to 1,500 cubic feet per second.
