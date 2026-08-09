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தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவு!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்து வருவது பற்றி...

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மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவு. - கோப்புப் படம்

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 9:53 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக. 9) 5,543 கன அடியாக குறைந்தது.

இன்று காலை 8 மணிக்கு மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 78.37 அடியாக உயர்ந்தது.

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 10,808 கன அடியிலிருந்து 5,543 அடியாக குறைந்தது.

அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 1,500 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

நீர் இருப்பு 40.35 டி.எம்.சியாக உள்ளது

Summary

The inflow of water into Mettur Dam dropped to 5,543 cubic feet per second on Sunday (August 9).

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