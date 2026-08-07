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வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.20 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.22 ஆக நிலைபெற்றது.

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இந்திய ரூபாய்

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 5:51 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மும்பை: ஹோர்முஸ் நீரிணை தொடர்பாக ஈரான் மற்றும் ஓமன் இடையே நிலவும் நிலையற்ற பேச்சுவார்த்தையால், வெள்ளிக்கிழமையன்று டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் வரை உயர்ந்து ரூ. 95.22 ஆக இருந்தது.

ஈரான் மற்றும் ஓமன் இடையேயான ஒப்பந்தத்தில் நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் ஒரே நாளில் கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட திடீர் உயர்வு உள்ளிட்டவையால், உலகளாவிய சந்தையில் முதலீட்டாளர்களை அச்சம் அடைந்ததாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.27 என்ற அளவில் தொடங்கி, பிறகான வர்த்தகத்தில் இது ரூ. 95.19 முதல் ரூ. 95.28 என்ற வரம்பில் வர்த்தகமானது. இறுதியில், கடந்த நாள் முடிவிலிருந்து 2 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.20 ஆக நிலைபெற்றது.

நேற்றைய வர்த்தகத்தில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 14 காசுகள் சரிந்து டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.22 என்ற அளவில் நிறைவுபெற்றது.

Summary

The rupee settled on a flat note on Friday, higher by just 2 paise at 95.22.

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