ஆடி அமாவாசை: மேட்டூரில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு!

சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரில் ஆடி அமாவாசையை ஒட்டி ஏராளமானோர் தங்களது முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.
ஆடி அமாவாசையில் காவிரியில் தங்கள் மூதாதையர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தால் மூதாதையர்களின் ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும், தங்களின் குடும்பம் செழிக்கும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கையாகக் கருதப்படுகிறது.
இன்று (ஆக. 12) ஆடி அமாவாசை என்பதால் மேட்டூர் காவிரியில் கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் தங்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு செய்தனர்.
காவிரி பாலம், மட்டம், புதுபாலம், அணைக்கட்டு முனியப்பன் கோயில் ஆகிய பகுதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது.
கூனாண்டியூர் திப்பம்பட்டி காவிரி கரைகளிலும் குவிந்த மக்கள் தங்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர். குடும்பம் குடும்பமாக டெம்போக்களில் வந்த மக்கள் புரோகிதர்களை வைத்து தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.
Summary
In Mettur, Salem district, a large number of people performed Tharpanam (ritual offerings) for their ancestors on the occasion of Aadi Amavasai.
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