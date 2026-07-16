நடிகர் வைபவ்வின் 30-வது திரைப்படப் பெயர்!

நடிகர் வைபவ் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் வைபவ் அறிமுக இயக்குநர் ஸ்ரீனி கூட்டணியில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்திற்கு மாறுவேஷம் எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக விடியோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.
இதில், நடிகர்கள் ராம்கி, வியன்னா, ஜார்ஜ் மரியன், முனிஷ்காந்த் உள்ளிட்டோர் நடிக்க ராஜ்குமார் அமல் இசையமைக்க உள்ளார். ஒரே வீட்டிற்குள் நடக்கும் கதையாக இப்படம் உருவாகலாம் எனத் தெரிகிறது.
நடிகர் வைபவ் இறுதியாக நடித்த பெருசு, சென்னை சிட்டி கேங்ஸ்டர் ஆகிய திரைப்படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
The title of the new film starring actor Vaibhav has been announced.
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