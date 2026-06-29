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நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர் - த்ரி விக்ரம் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம்!

நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர் திரைப்படம் அறிவிப்பு....

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Updated On :29 ஜூன் 2026, 6:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

தேவரா திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து ஜூனியர் என்டிஆர் இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார். டிராகன் எனப் பெயரிட்ட இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

முழு ஆக்‌ஷன் திரைப்படமாக உருவாகிவரும் இப்படத்தில் நாயகியாக ருக்மணி வசந்த் நடிக்கிறார். இந்த நிலையில், ஜூனியர் என்டிஆரின் புதிய திரைப்படம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை இயக்குநர் த்ரி விக்ரம் இயக்க, நாக வம்சி தயாரிக்கிறார்.

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தேவரா படத்தைத் தொடர்ந்து இப்படத்திற்கும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளார். கடவுள் பின்னணியில் இப்படம் உருவாகவுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

The announcement for a new film starring actor Jr. NTR has been released.

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