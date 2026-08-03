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நடிகர் கிருஷ்ணாவின் 25-வது திரைப்படம் அறிவிப்பு!

நடிகர் கிருஷ்ணா நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படம் குறித்து...

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நடிகர் கிருஷ்ணா

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 1:20 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் கிருஷ்ணா நடிக்கும் 25-வது திரைப்படத்தின் பெயர் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

கழுகு திரைப்படம் மூலம் பெரியளவில் கவனிக்கப்பட்டவர் நடிகர் கிருஷ்ணா. தொடர்ந்து, யாமிருக்க பயமேன், வன்மம், கழுகு - 2 ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்தார். ஆனால், கழுகு திரைப்படம் அளவிற்கு வெற்றிப்படங்கள் அமையவில்லை.

இந்த நிலையில், நடிகர் கிருஷ்ணா தன் 25-வது திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். இதனை, அறிமுக இயக்குநர் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கிறார்.

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காவல்துறையாக அதிகாரியாக கிருஷ்ணா நடிக்கும் இப்படத்திற்கு மர்டர் இன் டவுன் (murder in town) எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். கிரைம் திரில்லர் கதையாக இது உருவாகவுள்ளது.

The title poster for actor Krishna's 25th film has been released.

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