இயக்குநர் மோகன் ராஜா இயக்கத்தில் நடிக்கும் கார்த்தி!

நடிகர் கார்த்தி இயக்குநர் மோகன் ராஜா கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது.
தமிழ் சினிமாவில் நிறைய கமர்சியல் வெற்றிப்படங்களைக் கொடுத்தவர் இயக்குநர் மோகன் ராஜா. ரீமேக் படங்களாக இயக்கியவர் தனி ஒருவன், வேலைக்காரன் ஆகிய சொந்த கதைகளையும் எடுத்து அசத்தினார்.
இறுதியாக, மலையாளத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற லூசிஃபர் திரைப்படத்தைத் தெலுங்கில் காட் பாதர் என்கிற பெயரில் ரீமேக் செய்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், நடிகர் கார்த்தியின் புதிய திரைப்படத்தை இயக்க உள்ளதாக மோகன் ராஜா அறிவித்துள்ளார். இப்படத்தை பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இதனை, மோகன் ராஜாவே எழுதியுள்ளார்.
நடிகர் கார்த்தி நடித்து முடித்துள்ள சர்தார் - 2 திரைப்படம் செப். 10 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்த வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து மோகன் ராஜா படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
A new film is being made featuring the collaboration of actor Karthi and director Mohan Raja.
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