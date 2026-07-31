சர்தார் 2 படத்தின் டீசர் அப்டேட்..! மகிழ்ச்சியில் கார்த்தி ரசிகர்கள்!

நடிகர் கார்த்தி நடிப்பில் உருவான சர்தார் - 2 திரைப்படத்தின் டீசர் தேதி, நேரம் குறித்து அதிகாரபூர்மாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் கார்த்தி மெய்யழகன் படத்தைத் தொடர்ந்து சர்தார் - 2 படப்பிடிப்பில் இணைந்தார். இயக்குநர் பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் பெரிய பொருள் செலவில் உருவாகி வருகிறது.
பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் பிஎஸ் மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் சர்தார் 2 திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. இதன் முதல் பாகம் 2022ல் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.
இரண்டாம் பாகத்தில் எஸ். ஜே. சூர்யா, மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத் உள்ளிட்டோரும் நடித்து வருகின்றனர்.
இந்தப் படம் வருகிற செப். 10 ஆம் தேதி திரைக்கு வருமென சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. கார்த்தியின் படங்களிலேயே அதிக பட்ஜெட்டில் உருவான படமென்பதால் பெரிய எதிர்பார்ப்பும் உள்ளது.
இந்த நிலையில், இன்றிரவு 7 மணிக்கு படத்தின் டீசர் வெளியாகுமென படக்குழு அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
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Summary
'Sardar 2' movie teaser update..! Karthi fans overjoyed!
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